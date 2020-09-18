Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности

Хореограф Дмитрий Дикусар, выступавший на паркете шоу "Танцы со звездами" на "1+1" в паре с певицей Славой Каминской, предложил фолловерам обсудить их танец.

Хореограф Дмитрий Дикусар, который принимал участие в новом сезоне шоу "Танцы звездами" на "1+1" в паре с солисткой группы "НеАнгелы" Славой Каминской, 17 сентября в Instagram заявил, что у него осталось чувство недосказанности после того, как их пара 13 сентября покинула проект.

"Надо договорить!" – написал он, приглашая фолловеров к обсуждению их выступления.

"Дима, от вас невозможно отвести глаз, но партнерша дубовая", – заявили в комментариях фолловеры.

"Слава, наоборот, обладает невероятной пластикой и грацией. У нас были проблемы с контролем этого всего. Как раз жесткости и своеобразной дубовости в торсе нам и не хватало во втором туре. В третьем Слава научилась собирать центр. Благодаря этому выглядела очень эстетично и женственно в большинстве моментов", – ответил танцор.

Премьера нового сезона "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы оглашают за пару дней до нового эфира.