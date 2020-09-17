  "Не останавливайтесь". Каминская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец с Дикусаром на "Танцах со звездами"

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская заявила, что подпиталась хейтом пользователей сети по поводу ее выступления на шоу "Танцы со звездами" на "1+1" с хореографом Дмитрием Дикусаром.

Каминская: Я буду и дальше петь и танцевать Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram ответила хейтерам, раскритиковавшим ее выступление с хореографом Дмитрием Дикусаром в третьем эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

"Три дня провалялась без сил, почитала комментарии на YouTube и ожила. Хейтеры даже не подозревают, как они питают и сколько энергии отдают в каждой капле своего яда. Не горжусь таким времяпрепровождением, но веселья ради – иногда можно. Главное – не останавливайтесь. А я буду и дальше петь и танцевать", – написала она.

В комментариях под видео выступления Каминской и Дикусара, опубликованном на YouTube-канале шоу "Танцы со звездами", пользователи сети посочувствовали хореографу, что ему досталась плохая партнерша.

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Видео: Танці з зврками / YouTube

"Дима! Как жаль, что тебе пришлось покинуть проект. Танцуешь очень красиво и талантливо, но вот с партнершей очень не повезло", – написала Татьяна Бурыкина.

"Из-за ленивой рыжей бабы слили Дикусара!" – заявила starrway.

Каминская и Дикусар покинули проект после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей.

Шоу "Танцы со звездами" стартовало 30 августа.

Каминская не смогла участвовать в предыдущем сезоне проекта из-за травмы спины.