"Эмоционально, красиво, непревзойденно". Каминская показала закулисье "Танцев со звездами"

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская обнародовала видео, снятое за кулисами шоу "Танцы со звездами" на "1+1", в котором участвовала вместе с хореографом Дмитрием Дикусаром.

Каминская: Самое время пройти за кулисы и прожить этот вечер еще раз Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram обнародовала бэкстейдж-видео шоу "Танцы со звездами" на "1+1", в котором показала свой танец с хореографом Дмитрием Дикусаром.

"Самое время пройти за кулисы и прожить этот вечер еще раз. Досмотрите до конца", – написала она.

Подписчики прокомментировали пост.

"Эмоционально, красиво, непревзойденно", – написала bondarenko4888.

"Так красиво... Ну почему это закончилось? Слезы наворачиваются на глаза. Душа болит", – призналась natali_kolinchuk.

Каминская и Дикусар покинули проект после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей.

Шоу "Танцы со звездами" стартовало 30 августа.

Каминская не смогла участвовать в предыдущем сезоне проекта из-за травмы спины.