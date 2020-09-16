"Эмоционально, красиво, непревзойденно". Каминская показала закулисье "Танцев со звездами"

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram обнародовала бэкстейдж-видео шоу "Танцы со звездами" на "1+1", в котором показала свой танец с хореографом Дмитрием Дикусаром.
"Самое время пройти за кулисы и прожить этот вечер еще раз. Досмотрите до конца", – написала она.
Подписчики прокомментировали пост.
"Эмоционально, красиво, непревзойденно", – написала bondarenko4888.
"Так красиво... Ну почему это закончилось? Слезы наворачиваются на глаза. Душа болит", – призналась natali_kolinchuk.
Каминская и Дикусар покинули проект после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей.
Шоу "Танцы со звездами" стартовало 30 августа.
Каминская не смогла участвовать в предыдущем сезоне проекта из-за травмы спины.