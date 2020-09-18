Никитюк стала приглашенным судьей шоу "Танцы со звездами"

Украинская телеведущая Леся Никитюк в 2018 году заняла второе место в проекте "Танцы со звездами" на "1+1". В четвертом эфире нового сезона шоу она будет оценивать выступления пар на паркете.

Никитюк в 2018 году уступила первенство в проекте "Танцы со звездами" Ласточкину Фото: lesia_nikituk / Instagram

Приглашенным судьей четвертого эфира шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" стала бывшая участница проекта, ведущая Леся Никитюк. Об этом сообщается 18 сентября на странице организаторов шоу в Instagram.

"В четвертом эфире к судьям присоединится народная любимица, телеведущая Леся Никитюк", – говорится в публикации.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

Помимо Никитюк судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Никитюк принимала участие в проекте в 2018 году, выступая на паркете в паре с танцором Максом Ежовым.

Никитюк и Ежов дошли до финала, но уступили первенство шоумену Игорю Ласточкину и его партнерше Илоне Гвоздевой.