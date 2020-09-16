Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram фото, для которого позировала в розовых плавках и белой рубашке, надетой на голое тело.
"Доброе утро, мои цыпочки. Выбрать фото для девушки – это еще та зубная боль. Кстати, ни у кого нет знакомого стоматолога в Анталии?" – написала она.
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Добрии * ранок моі * ципочки * Обрати фото для дівчини це ще та зубний біль * 1 чи 2? * Доречі ні в кого немає знаи * омого стоматолога в Анталіі * ? *
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".
В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.