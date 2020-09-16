Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело

Украинская телеведущая Леся Никитюк позировала на отдыхе в Турции.

Никитюк: Выбрать фото для девушки – это еще та зубная боль Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram фото, для которого позировала в розовых плавках и белой рубашке, надетой на голое тело.

"Доброе утро, мои цыпочки. Выбрать фото для девушки – это еще та зубная боль. Кстати, ни у кого нет знакомого стоматолога в Анталии?" – написала она.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.