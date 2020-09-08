"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram голые ноги. Для фото она позировала в мини-платье и длинном жакете.
"Лето, останься... Туфли обула два раза", – написала она.
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Подписчики отреагировали на публикацию.
"Какие шикарные ноги", – написала bidenko_berdiugina.
"Когда нарастила ноги", – прокомментировала natalyabond_77.
"Ух, ноги от ушей", – заявила liakhnitskaianatal.
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".
В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.