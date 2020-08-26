Никитюк на фото "соединила" тело коллеги со своим

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram, как развлекалась в бассейне со своим коллегой по шоу "Le Маршрутка" Игорем Новинчуком.
На первом фото Новинчук сидит спиной к объективу, спрятав голову, а рукой держит за волосы Никитюк, создавая иллюзию, что это его голова. На втором фото Новинчук и Никитюк расположились так, что голова Никитюк кажется частью тела Новинчука.
"Боже! Когда уже эти съемки закончатся! А когда съемки заканчиваются, думаешь, а что же дальше... А дальше монтаж", – написала она.
Никитюк сообщила о завершении съемок второго сезона тревел-шоу "Le Маршрутка".
"Друзья, вы даже не представляете, как круто нас встречали люди во всех областях Украины. Просто гнулись столы от украинских деликатесов, а это "вери делишес". (...) Благодаря этой программе я узнала о таких интересных местах, о которых даже не слышала, а в программе таких мест будет еще больше! В нашей стране все прекрасно: горы, озера, каньоны, море, карьеры, даже ямы, а самое главное – люди!" – заявила Никитюк.
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..Боже!!! Когда уже эти съе * мки закончатся * !!! А когда съе * мки заканчиваются, думаешь, а что же дальше.. А дальше МОНТАЖ * Як ви зрозуміли, ми закінчили зи * омки тревел шоу “Ле маршрутка” 2и * сезон * Друзі ви навіть не уявляєте як круто нас зустрічали люди у всіх областях Украі * ни , де ми знімали... просто «гнулись столи» від украі * нських делікатесів * а це вері делішес * * (скоро на сторінці @lemarshrutka_official ви зможете замовити і скуштувати ці смаколики і дізнатися більше про людеи * які зберігають давні традиціі * виробництва) * Завдяки ціи * програмі я дізналась про такі цікаві місця, про які навіть не чула ( ви ж бачите фотки), а в програмі таких місць буде ще більше! В нашіи * краі * ні все прекрасне: гори, озера, каньи * они, море, кар‘єри, навіть ЯМИ * а наи * головніше ЛЮДИ! Якби ви не дивились 1и * сезон “Ле Маршрутки” і не було б таких гарних реи * тингів, ми б не знімали б 2и * сезон! Тому дякую вам усім * А ще я наи * щасливіша ведуча, бо в мене команда кльова) Шеф редактор Катя @turova_katya Режисер @oleksandrmudryk Оператори : Костя @loboda.kas Панчук Саша @pan4u4ok * Продюсери Антон, Саша @alexpatorr, Влада @vladakatrenko Сценарист Кіріл @kirill.melish Гример Катя @the_artist_ka ну і звичаи * но наш дорогии * водіи * Богдан Богданович @bohdan_bohdanovych_ якии * вже поі * хав до жінки і дітеи * ( це щоб не писали шо ми мутим * ) Я впевнена, ми зняли ще один класнии * сезон, бо ми всі любимо свою роботу і Украі * ну, а вона полюбила нас * @lemarshrutka_official Старт восени на @novy_channel * Ле Маршрутка
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".
В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.