Никитюк на фото "соединила" тело коллеги со своим

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала фото с коллегой Игорем Новинчуком, созданные с применением оптических иллюзий.

Никитюк о завершении съемок "Le Маршрутка": Боже! Когда уже эти съемки закончатся! А когда съемки заканчиваются, думаешь, а что же дальше... А дальше монтаж Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram, как развлекалась в бассейне со своим коллегой по шоу "Le Маршрутка" Игорем Новинчуком.

На первом фото Новинчук сидит спиной к объективу, спрятав голову, а рукой держит за волосы Никитюк, создавая иллюзию, что это его голова. На втором фото Новинчук и Никитюк расположились так, что голова Никитюк кажется частью тела Новинчука.

"Боже! Когда уже эти съемки закончатся! А когда съемки заканчиваются, думаешь, а что же дальше... А дальше монтаж", – написала она.

Никитюк сообщила о завершении съемок второго сезона тревел-шоу "Le Маршрутка".

"Друзья, вы даже не представляете, как круто нас встречали люди во всех областях Украины. Просто гнулись столы от украинских деликатесов, а это "вери делишес". (...) Благодаря этой программе я узнала о таких интересных местах, о которых даже не слышала, а в программе таких мест будет еще больше! В нашей стране все прекрасно: горы, озера, каньоны, море, карьеры, даже ямы, а самое главное – люди!" – заявила Никитюк.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.