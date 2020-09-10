"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги

Украинская телеведущая Леся Никитюк позировала сидя на стуле.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в фото, для которого позировала в джинсовой куртке и с обнаженными ногами.

"На длиннофокусном", – написала она.

На снимке телеведущая запечатлена сидящей в фотостудии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Photo @moi_sofism * На длиннофокусном.. * Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 10 Сен 2020 в 1:44 PDT

Автор снимка – Соня Плакидюк.

Подписчики прокомментировали фото.

"Ну просто бесконечные ноги!!!" – написала altimu_.

"Шикардос", – отреагировала eeeeliseevna.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.