Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2020
 
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"Если не родишь – уйду". Кухар рассказала об ультиматуме супруга

По словам примы-балерины Национальной оперы Украины Екатерины Кухар, после рождения сына она боялась потерять форму. Супруг артистки Александр Стоянов настаивал, чтобы она вновь стала мамой.

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Кухар и Стоянова воспитывают двух детей
Кухар и Стоянова воспитывают двух детей
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар в интервью "ЖВЛ" на "1+1" рассказала, что ее супруг и партнер по сцене Александр Стоянов ставил ей ультиматум, требуя родить ребенка. 

Кухар подчеркнула, что на тот момент у нее был сын от предыдущих отношений и она боялась снова уйти в декрет и потерять форму. 

"Он мне говорит: "Мась, ты мне будешь еще очень долго голову морочить, хитрая женщина, я это уже понял, меня это не устраивает. Если ты мне не родишь в течение года ребенка, я от тебя уйду", – рассказала Кухар. 

По словам артистки, после этого разговора ей было важно понять, уйдет ли он от нее в случае, если она и вовсе не сможет иметь детей.

Кухар призналась, что спустя неделю после ультиматума Стоянов заверил, что готов быть с ней вместе, даже если у них не будет общих наследников. 

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г. Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1". 

7 июля 2020 года стало известно, что Кухар назначена исполняющей обязанности директора училища.

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. В 2014 году артисты обвенчались в церкви.

Супруги воспитывают двоих детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009) и общую дочь Анастасию (2015). 

Теги: дети, беременность, Екатерина Кухар, Александр Стоянов
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