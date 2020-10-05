Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2020
 
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Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар 4 октября во время шестого эфира исполнила песню украинской певицы Ирины Билык "Снег". Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале "Танці з зірками". Песню артистка посвятила своему супругу премьеру Национальной оперы Александру Стоянову.

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Кухар посвятила песню мужу
Кухар посвятила песню мужу
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

видео

Видео: Танці з зірками / YouTube
Теги: Ирина Билык, балерина, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, песня
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