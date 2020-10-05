Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар 4 октября во время шестого эфира исполнила песню украинской певицы Ирины Билык "Снег". Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале "Танці з зірками". Песню артистка посвятила своему супругу премьеру Национальной оперы Александру Стоянову.
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