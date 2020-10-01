Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатерина Кухар 30 сентября в Instagram сообщила, что фаворитом пятого эфира стал футболист Сергей Мельник, который исполнил на паркете танец по мотивам американского фильма "В джазе только девушки" в паре с танцовщицей Аделиной Дели.
"Ребята, вы молодцы! Это был неожиданный и стремительный прорыв! Глядя на такие примеры, всем желаю не сдаваться и идти за своей мечтой", – написала Кухар.
Она выразила сожаление, что у судей нет возможности ставить участникам две оценки – отдельно за технику исполнения танца и отдельно за артистизм.
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Любите ли вы кинематограф так, как люблю его я? Думаю, что да. Это волшебное искусство, которое за каких-то полтора часа дает нам возможность прожить другую жизнь, побыть героем другого романа. * Пятый эфир @tanci1plus1 подарил нам атмосферу удивительного мира кино! * И как жаль, что у меня есть возможность ставить участникам только одну оценку, а не две, как в фигурном катании, где одна из оценок за технику, а вторая за артистизм. * Фаворитом для меня в этом эфире, однозначно, стал танец по мотиву фильма «В джазе только девушки» в исполнении @sergeimelnik и @adelina.deli . Ребята, вы молодцы! Это был неожиданный и стремительный прорыв! Глядя на такие примеры, всем желаю не сдаваться и идти за своей мечтой! * #танціззірками #worldcinema #artistry
Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Кухар, оценивают хореограф Влад Яма и народный артист Украины Григорий Чапкис.
Мельник выступает на паркете в паре с танцовщицей Аделиной Дели.
Во время третьего эфира шоу между Мельником и Кухар возникла перепалка. Реагируя на замечание судьи, Мельник заявил, что хотел бы посмотреть на Кухар, играющую в футбол.