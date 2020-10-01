Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатерина Кухар сожалеет, что правила проекта запрещают ей ставить две оценки участникам проекта – одну за технику, вторую – за артистизм.

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатерина Кухар 30 сентября в Instagram сообщила, что фаворитом пятого эфира стал футболист Сергей Мельник, который исполнил на паркете танец по мотивам американского фильма "В джазе только девушки" в паре с танцовщицей Аделиной Дели.

"Ребята, вы молодцы! Это был неожиданный и стремительный прорыв! Глядя на такие примеры, всем желаю не сдаваться и идти за своей мечтой", – написала Кухар.

Она выразила сожаление, что у судей нет возможности ставить участникам две оценки – отдельно за технику исполнения танца и отдельно за артистизм.

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Кухар, оценивают хореограф Влад Яма и народный артист Украины Григорий Чапкис.

Мельник выступает на паркете в паре с танцовщицей Аделиной Дели.

Во время третьего эфира шоу между Мельником и Кухар возникла перепалка. Реагируя на замечание судьи, Мельник заявил, что хотел бы посмотреть на Кухар, играющую в футбол.