Бульвар Шоубиз
 
01 октября, 2020
 
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Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатерина Кухар сожалеет, что правила проекта запрещают ей ставить две оценки участникам проекта – одну за технику, вторую – за артистизм.

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Кухар: Ребята, вы молодцы!
Кухар: Ребята, вы молодцы!
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатерина Кухар 30 сентября в Instagram сообщила, что фаворитом пятого эфира стал футболист Сергей Мельник, который исполнил на паркете танец по мотивам американского фильма "В джазе только девушки" в паре с танцовщицей Аделиной Дели. 

"Ребята, вы молодцы! Это был неожиданный и стремительный прорыв! Глядя на такие примеры, всем желаю не сдаваться и идти за своей мечтой", – написала Кухар. 

Она выразила сожаление, что у судей нет возможности ставить участникам две оценки – отдельно за технику исполнения танца и отдельно за артистизм. 

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Кухар, оценивают хореограф Влад Яма и народный артист Украины Григорий Чапкис

Мельник выступает на паркете в паре с танцовщицей Аделиной Дели. 

Во время третьего эфира шоу между Мельником и Кухар возникла перепалка. Реагируя на замечание судьи, Мельник заявил, что хотел бы посмотреть на Кухар, играющую в футбол. 

Теги: Танцы со звездами, Екатерина Кухар, Сергей Мельник
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