Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища

Исполняющая обязанности директора Киевского государственного хореографического училища балерина Катерина Кухар на своей странице в Instagram 19 октября подвела итоги первых 100 дней на занимаемой должности.
По словам Кухар, за это время ей в том числе удалось начать ремонтные работы, организовать систему качественного питания для учеников, провести интернет, изменить учебный план, дополнив его новыми предметами.
Кухар отметила, что она также создала благотворительный фонд, средства из которого будут направлены на возрождение училища. Балерина отметила, что за это время на счета фонда перечислили 71 тыс. грн.
"Все было бы гораздо быстрее и легче, если бы не пандемия", – отметила она.
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Друзі! Нещодавно прои * шло 100 днів, як мене призначили на посаду в.о директора @kdhu_official. Це привід розповісти про нашу вже зроблену роботу для наших дітеи * . І це лише перші кроки! * Почали ремонт в учбовому корпусі: * Роздягальні (8) * Душові кімнати (2) * Туалети (4) Повернули учням можливість якісно харчуватись у і * дальні; Ввели та відновили предмети, яких не вистачало та прии * няли на роботу викладачів за фахом: англіи * ська мова, фізика, філософія, акторська маи * стерність, грим та зачіска, сучаснии * танець, психологія; Урок інформатики став не лише теоретичним, а и * практичним. Нарешті діти мають можливість працювати за комп’ютерами; Почали закупати електронно-технічне обладнання. Придбали 4 стаціонарних комп’ютери для кабінету інформатики та 3 ноутбуки для дистанціи * ного навчання; Провели Інтернет по всіх аудиторіях учбового корпусу (в балетних залах та аудиторіях загальноосвітніх предметів); Повернули до роботи систему безпеки; Активно співпрацюємо з батьківським комітетом. За цеи * час вони закупили та допомогли встановити нові дзеркала у малии * балетнии * зал та надали училищу дезинфіціи * ні лампи (рециркулятори). Ведемо переговори з зарубіжними колегами про спільні проекти та нову прем‘єрну виставу. Підготувались до інвентаризаціі * всієі * матеріально-технічноі * бази (старт 1 листопада 2020 року); Списали і частково замінили непридатні до використання речі, тим самим розчистили приміщення училища; Провели соціальнии * проект з НАОМА на тему: «Балет очима митця» та фотохудожником Ігорем Дашевським; Запросили артистів та солістів Національноі * Опери Украі * ни для допомоги на уроках дуетно-класичного танцю; * Заснували благодіи * нии * фонд «Відродження КДХУ» та зібрали — 71 000 гривень. Кожен може залучитися до допомоги та надіслати посильну суму на відродження єдиного в Украі * ні хореографічного училища (в каруселі залишаю реквізити). Всім небаи * дужим дякую за вашу моральну та матеріальну підтримку! * Звичаи * но, все було б швидше і легше, якби не пандемія. Але нам вистачає наснаги! Це буде довгии * шлях, але дуже натхненнии * та ресурснии * для кожного з нас! Далі — більше!
О назначении Кухар исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища стало известно 7 июля. Спустя неделю в своем микроблоге артистка сообщила, что ее сердце плакало, когда она увидела реальное положение дел в учебном заведении.
В интервью Elle она призналась, что ее зарплата на занимаемой должности составляет 6 тыс. грн.