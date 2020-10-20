Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища

По словам балерины Екатерины Кухар, которая с лета 2020 года является и.о. директора Киевского хореографического училища, за первые 100 дней на занимаемой должности ей в том числе удалось организовать благотворительный фонд, средства из которого будут направлены на возрождение заведения. Кухар отметила, что уже удалось собрать 71 тыс. грн.

Кухар: Все было бы гораздо быстрее и легче, если бы не пандемия Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Исполняющая обязанности директора Киевского государственного хореографического училища балерина Катерина Кухар на своей странице в Instagram 19 октября подвела итоги первых 100 дней на занимаемой должности.

По словам Кухар, за это время ей в том числе удалось начать ремонтные работы, организовать систему качественного питания для учеников, провести интернет, изменить учебный план, дополнив его новыми предметами.

Кухар отметила, что она также создала благотворительный фонд, средства из которого будут направлены на возрождение училища. Балерина отметила, что за это время на счета фонда перечислили 71 тыс. грн.

"Все было бы гораздо быстрее и легче, если бы не пандемия", – отметила она.

О назначении Кухар исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища стало известно 7 июля. Спустя неделю в своем микроблоге артистка сообщила, что ее сердце плакало, когда она увидела реальное положение дел в учебном заведении.

В интервью Elle она призналась, что ее зарплата на занимаемой должности составляет 6 тыс. грн.