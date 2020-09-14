И.о. директора хореографического училища Кухар: Делать ремонт за счет родителей не хочу

По словам балерины Екатерины Кухар, которая с лета 2020 года является и.о. директора Киевского хореографического училища, на территории учебного заведения обитают люди без определенного места жительства и незаконно возведены гаражи.

Кухар: Дети, познающие искусство, не могут учиться в такой разрухе Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Временно исполняющая обязанности директора Киевского государственного хореографического училища балерина Катерина Кухар в интервью изданию Elle заявила, что здание возглавляемого ею учебного заведения нуждается в ремонте.

Она отметила, что приусадебная территория также требует благоустройства, так как на ней сейчас незаконно расположены гаражи и обитают люди без определенного места жительства.

"Дети, познающие искусство, не могут учиться в такой разрухе. Но исправить это не так просто: сначала ты составляешь дефектные акты, вносишь их в бюджет на следующий год, затем подаешь этот бюджет на рассмотрение, и он должен пройти огромное количество бюрократических инстанций", – рассказала она.

По словам Кухар, есть вариант начать ремонт за счет привлечения спонсоров и меценатов, но их "еще нужно найти и мотивировать".

"Делать ремонт государственного учреждения за счет родителей я не хочу, это моя позиция", – подчеркнула она.

Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018).

О назначении Кухар временно исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища стало известно 7 июля. Спустя неделю в своем микроблоге артистка сообщила, что ее сердце плакало, когда она увидела реальное положение дел в учебном заведении.

В интервью Elle она призналась, что ее зарплата на занимаемой должности составляет 6 тыс. грн.

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