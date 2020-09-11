"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища

Украинская балерина Екатерина Кухар возглавила Киевское государственное хореографическое училище в статусе временно исполняющей обязанности летом 2020 года. По словам балерины, ради этого ей пришлось оформиться на половину ставки в Национальной опере Украины.

Кухар: Такими темпами мы убьем у будущего поколения желание к преподавательской деятельности Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар в интервью изданию Elle заявила, что ее зарплата на должности временно исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища составляет 6 тыс. грн.

"Учитывая мои звания, выслугу лет, стаж, я перешла на полставки в Национальном оперном театре, чтобы здесь получать 6 тыс. Такими темпами мы убьем у будущего поколения желание к преподавательской деятельности в государственных учреждениях. Это будет непрестижно", – рассказала Кухар.

Она также призналась, что зарплаты у преподавателей "крайне низкие".

"Для повышения аккредитации мне необходимо расширить круг специалистов, имеющих научную степень и звание народного артиста. Но несмотря на мои многочисленные знакомства, не все готовы идти работать на благотворительных началах и бороться за культуру в стране", – посетовала она.

Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018).

В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" балерина выступает в роли судьи.

О назначении Кухар временно исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища стало известно 7 июля. Спустя неделю в своем микроблоге артистка сообщила, что ее сердце плакало, когда она увидела реальное положение дел в учебном заведении.