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14 июля, 2020
 
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"Ситуация, с которой я столкнулась, весьма сложная". Балерина Кухар прокомментировала свое назначение директором хореографического училища

По словам примы-балерины Национальной оперы Украины Екатерины Кухар, ее сердце плачет от осознания реального положения дел в Киевском хореографическом училище, которое она возглавила в статусе временно исполняющей обязанности директора.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кухар: Не хочу давать призрачных обещаний, слова ничего не стоят
Кухар: Не хочу давать призрачных обещаний, слова ничего не стоят
Фото: Kateryna Kukhar / Facebook

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая 7 июля была представлена коллективу Киевского хореографического училища в качестве временно исполняющей обязанности директора, на своей странице в Instagran назвала ситуацию в  учебном заведении "весьма сложной". 

"Все собиралась с мыслями о том, что хочу сказать. Не хочу давать призрачных обещаний, слова ничего не стоят. Тем более, что ситуация, с которой я столкнулась, весьма сложная. Я хотела бы, чтобы училище снова стало "притягательным магнитом", к которому стремятся самые талантливые и одаренные дети", – написала Кухар. 

Балерина призналась, что ее сердце плачет, когда она видит реальное положение дел в учебном заведении. При этом она не уточнила, в каком именно состоянии находится училище. 

"Но отступать нельзя. Надеюсь, что все мои силы и умения пригодятся тем, кто олицетворяет собой наше будущее", – заявила она. 

В заключение Кухар подчеркнула, что все официальные мероприятия в училище будут проводиться на украинском языке. 

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

Киевское хореографическое училище создано в 1938 году в результате слияния балетной студии, организованной при Киевском театре оперы и балета и хореографического техникума. С 2012 года заведение возглавлял гражданин Японии, народный артист Украины (2015) Набухиро Тирада. 

О назначении Кухар исполняющей обязанности директора училища стало известно 7 июля.

Теги: Киев, Украина, балерина, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, балет
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