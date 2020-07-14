"Ситуация, с которой я столкнулась, весьма сложная". Балерина Кухар прокомментировала свое назначение директором хореографического училища

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая 7 июля была представлена коллективу Киевского хореографического училища в качестве временно исполняющей обязанности директора, на своей странице в Instagran назвала ситуацию в учебном заведении "весьма сложной".
"Все собиралась с мыслями о том, что хочу сказать. Не хочу давать призрачных обещаний, слова ничего не стоят. Тем более, что ситуация, с которой я столкнулась, весьма сложная. Я хотела бы, чтобы училище снова стало "притягательным магнитом", к которому стремятся самые талантливые и одаренные дети", – написала Кухар.
Балерина призналась, что ее сердце плачет, когда она видит реальное положение дел в учебном заведении. При этом она не уточнила, в каком именно состоянии находится училище.
"Но отступать нельзя. Надеюсь, что все мои силы и умения пригодятся тем, кто олицетворяет собой наше будущее", – заявила она.
В заключение Кухар подчеркнула, что все официальные мероприятия в училище будут проводиться на украинском языке.
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Дорогие мои! Спасибо за вашу веру в меня, поздравления и поддержку. Дорожу каждым вашим словом! * Все * собиралась с мыслями о том, что хочу сказать. Как вы знаете, «балет — наше все * ». А сегодня «наше все * », как никогда, нуждается в нашеи * помощи и поддержке. Не хочу давать призрачных обещании * , просто слова ничего не стоят. Тем более, что ситуация, с которои * я столкнулась, весьма сложная. * Училище это живои * организм, которыи * живет своеи * жизнью. И моя задача, как руководителя, наладить и улучшить его функционирование. Я хотела бы, чтобы со временем училище стало моим «вторым лицом», что бы оно опять стало «притягательным магнитом», к которому стремятся самые талантливые и одаренные дети. Что бы мы могли дать им достои * ныи * процесс обучения и ежегодно выпускать будущих мировых звезд, как делали это раньше. Когда-то именно здесь мне дали путевку в жизнь, поэтому мое сердце плачет, когда я вижу реальное состояние дел, но... отступать нельзя. Дорогу осилит идущии * . Дети — наше главное сокровище и надежда. Надеюсь, что все мои силы и умения пригодятся тем, кто олицетворяет собои * наше будущее. * P.S Та звичаи * но всі офіціи * ні частини будуть проходити державною мовою, але не через те, що так потрібно, а тому що це бажання душі. А наразі, у нас є інші задачі, які мають вирішуватись у першу чергу.
Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".
Киевское хореографическое училище создано в 1938 году в результате слияния балетной студии, организованной при Киевском театре оперы и балета и хореографического техникума. С 2012 года заведение возглавлял гражданин Японии, народный артист Украины (2015) Набухиро Тирада.
О назначении Кухар исполняющей обязанности директора училища стало известно 7 июля.