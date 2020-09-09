"Просто Кухар Катя – прима". Судья шоу "Танцы со звездами" прочитала рэп

Судья проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар 6 сентября во время второго эфира прочитала рэп. Видеозапись музыкальной импровизации в исполнении балерины опубликована на странице проекта в Facebook.
Таким образом Кухар отреагировала на выступление на паркете рэп-исполнительницы alyona alyona в паре с хореографом Юрием Гуричем.
"Це був гарний вальс,
і от вам мій реп –
розриваєм сьогодні паркет.
Тільки чесні та справжні оцінки
на цій танцювальній вечірці.
Батмани на сцені –
це моє діло,
я просто Кухар Катя – прима", – прочитала судья речитативом текст под звуки ударных.
Пара alyona alyona и Гурича получила от судей проекта за свое выступление 29 баллов и прошла дальше.
Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса. По итогам второго эфира шоу покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.