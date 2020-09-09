"Просто Кухар Катя – прима". Судья шоу "Танцы со звездами" прочитала рэп

Судья проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" Екатерина Кухар в музыкальной форме оценила танец одной из участниц шоу.

Судья проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар 6 сентября во время второго эфира прочитала рэп. Видеозапись музыкальной импровизации в исполнении балерины опубликована на странице проекта в Facebook.

Таким образом Кухар отреагировала на выступление на паркете рэп-исполнительницы alyona alyona в паре с хореографом Юрием Гуричем.

"Це був гарний вальс,

і от вам мій реп –

розриваєм сьогодні паркет.

Тільки чесні та справжні оцінки

на цій танцювальній вечірці.

Батмани на сцені –

це моє діло,

я просто Кухар Катя – прима", – прочитала судья речитативом текст под звуки ударных.

Пара alyona alyona и Гурича получила от судей проекта за свое выступление 29 баллов и прошла дальше.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса. По итогам второго эфира шоу покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.