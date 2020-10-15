  Потап рассказал, как реагирует на фото Каменских, на которых она запечатлена голой

По словам украинского певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), его часто спрашивают, как он реагирует на то, что его жена певица Настя Каменских публикует в сети фото, на которых запечатлена раздетой.

Потап: Мне нравится, когда она раздевается, когда все смотрят Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) в эфире авторской передачи, которая вышла 14 октября на YouTube-канале 2POpodcast, заявил, что ему нравится, когда супруга Настя Каменских снимается в кадре без одежды и размещает эти фото в сети.

"Мне нравится, что она снимается. Мне часто задают вопрос: "Вот она голая там, как ты реагируешь? Она на фотографии голая!" Мне нравится, когда она раздевается, когда все смотрят. Это же моя жена!? Это моя жена! Пока она моя, мне это очень нравится", – заявил Потап.

Его ответ можно прослушать на 23-й минуте видео.

ВИДЕО

Видео: 2POpodcast / YouTube

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также Потап продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее он был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.

Супруга Потапа Каменских часто делится с подписчиками в Instagram снимками, на которых запечатлена обнаженной или в купальнике.