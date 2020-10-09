"Писю видно", "Норм сиси", "Я вижу твои соски". Новое горячее фото Каменских обсуждают ее фаны

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в раздельном желтом купальнике.
"Доброго вам утра! Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение. Как ваши дела? Как ваше утро? У нас с ребятами из моего спортивного интенсива оно началось еще в 6.00 с пробежки! И это такое классное начало дня!" – написала она.
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Доброго вам утра! * Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение * * Как ваши дела? * Как ваше утро? У нас с ребятами из моего спортивного интенсива оно началось еще в 6:00 с пробежки! И это такое классное начало дня! * * Давайте к нам! Записывайтесь на интенсив по ссылке в закреплённых сторис! * * #nksport #morningmotivation #sportgirl
Подписчики прокомментировали снимок.
"Норм сиси", – написал andrey_ivanchuk_666.
"Чуть писю видно", – отметил edem.osmanov_.
"Настя прелесть. Фигура богини!" – заявил mutabor_v.
"Боже мой, я вижу твои соски", – написал harsh.5212.
Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.