"Писю видно", "Норм сиси", "Я вижу твои соски". Новое горячее фото Каменских обсуждают ее фаны

Подписчики украинской певицы NK (Насти Каменских) комментируют ее снимок в желтом купальнике.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в раздельном желтом купальнике.

"Доброго вам утра! Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение. Как ваши дела? Как ваше утро? У нас с ребятами из моего спортивного интенсива оно началось еще в 6.00 с пробежки! И это такое классное начало дня!" – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Норм сиси", – написал andrey_ivanchuk_666.

"Чуть писю видно", – отметил edem.osmanov_.

"Настя прелесть. Фигура богини!" – заявил mutabor_v.

"Боже мой, я вижу твои соски", – написал harsh.5212.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.