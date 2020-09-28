Каменских рассекретила часть своего рациона

Украинская певица NK (Настя Каменских) рассказала о своем пищевом поведении.

Украинская певица NK (Настя Каменских) рассказала в Instagram о своих правилах питания.

"Давненько мы не говорили о питании. И сейчас хочу рассказать вам мои секретики, которые помогают мне не переедать. Завтрак дает энергию на весь день, поэтому его нельзя пропускать. Утром я всегда ем плотно и сбалансированно. Я обычно завтракаю гранолой с козьим йогуртом без наполнителя или овсянкой на воде с тертым яблочком и орехами", – рассказала она.

По словам Каменских, она никогда не ест во время просмотра фильма или сериала, во время чтения, а также не берет в руки телефон, пока ест.

"Когда мы отвлекаемся на что-то в процессе приема пищи, нам очень легко не заметить, что мы переедаем. В моем доме нет вазочек с конфетами или печеньем. Только фрукты, ягоды и орехи. Так нет соблазна съесть что-то вредное. Это правило нарушается только с приходом гостей – тогда в доме появляются пиалы со сладостями. Пью много воды. Иногда организм подает нам сигналы, которые мы расшифровываем как голод. На самом же деле, нам часто просто хочется пить. Ложусь спать вовремя. Недосыпание – это стресс для организма. Во время стресса уровень сахара в крови понижается и нам хочется есть. И есть что-то вредное. Поэтому здоровый сон – это обязательно! Девочки, поделитесь и вы своими секретами, как не переедать. Думаю, это всем будет полезно", – заявила она.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.