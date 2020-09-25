  Pelicula. NK выпустила анимационный ролик. Видео

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своем YouTube-канале презентовала лирик-видео на трек Pelicula. "В прошлом году, когда я была в Мексике, мне посчастливилось попасть на El Día de Muertos. Я неоднократно слышала об этом празднике, но сложно передать словами те эмоции, которые ты испытываешь, когда видишь повсюду красочные костюмы скелетов, статуэтки смерти, цветы и свечи. Меня приятно удивило, насколько люди могут спокойно говорить о потустороннем, как о чем-то хорошем и приятном. Ведь для мексиканцев это самый долгожданный период, когда души их предков могут вновь прийти к ним в дом и ненадолго воссоединиться в теплом семейном кругу", – рассказала в Instagram певица. Она отметила, что увиденное вдохновило ее на создание песни Película. "Она немного о другой связи, о любовной. Это история о тайной привязанности девушки к чему-то могущественному и темному, к ее Дракуле. Такая связь пробуждает в ней новые желания и эмоции, помогает открыть себя новую, горячую и страстную", – объяснила исполнительница.
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