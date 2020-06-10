С голым животом. NK станцевала перед камерой

Украинская певица Настя Каменских станцевала в топе, демонстрируя оголенный живот.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена танцующей. Для видео она надела светлый топ и черные шорты (или брюки) в пайетках, показывая голый живот.

"Посылая позитивные флюиды", – написала она.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.