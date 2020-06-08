"Настины шарики счастья", "Сиськи-и-и". Выставившую грудь Каменских обсуждают подписчики

Украинская певица Настя Каменских поделилась снимком в белом декольтированном топе.

Каменских: Давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свой день! Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, для которого позировала в декольтированном топе, наклонившись вперед.

"Эмоции счастья – это то, что всегда наполняет нас изнутри. И каждый человек создает их для себя сам. Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами. Давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свой день!" – написала она.

"Я уже понял, куда все смотрят", – прокомментировал pasha_myrka.

"Настины шарики счастья", – отметил den4ik.kh.

"Сиськиии", – написал egor1212tkach.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.