Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
28 мая, 2020
 
Новости

"Настя беременна", "Прекрасные человечки". В Instagram обсуждают новые фото Потапа и Насти

Пользователи Instagram прокомментировали романтические снимки супругов украинской певицы NK (Насти Каменских) и рэпера, продюсера Алексея Потапенко (Потапа).

Каменских: Идеальная пара
Каменских: Идеальная пара
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram подборку снимков с мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко). На фото они запечатлены в белой одежде. 

"Идеальная пара", – написала певица. 

"Настя беременна", – предположила nezhdaneksss.

"Прекрасные человечки", – написала v_artistka.

"Вот они... Голубки", – прокомментировала olga22vikiva.

Настя Каменских была участницей дуэта "Потап и Настя", в котором пела вместе с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Дуэт выступал с 2006-го по 2017 годы. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 

23 мая 2019 года Потап и Настя Каменских поженились.

Теги: беременность, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, Алексей Потапенко, певица NK
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Владимир ПОПОВ
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS