"Настя беременна", "Прекрасные человечки". В Instagram обсуждают новые фото Потапа и Насти

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram подборку снимков с мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко). На фото они запечатлены в белой одежде.
"Идеальная пара", – написала певица.
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"Настя беременна", – предположила nezhdaneksss.
"Прекрасные человечки", – написала v_artistka.
"Вот они... Голубки", – прокомментировала olga22vikiva.
Настя Каменских была участницей дуэта "Потап и Настя", в котором пела вместе с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Дуэт выступал с 2006-го по 2017 годы. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.
23 мая 2019 года Потап и Настя Каменских поженились.