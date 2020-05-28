"Настя беременна", "Прекрасные человечки". В Instagram обсуждают новые фото Потапа и Насти

Пользователи Instagram прокомментировали романтические снимки супругов украинской певицы NK (Насти Каменских) и рэпера, продюсера Алексея Потапенко (Потапа).

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram подборку снимков с мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко). На фото они запечатлены в белой одежде.

"Идеальная пара", – написала певица.

"Настя беременна", – предположила nezhdaneksss.

"Прекрасные человечки", – написала v_artistka.

"Вот они... Голубки", – прокомментировала olga22vikiva.

Настя Каменских была участницей дуэта "Потап и Настя", в котором пела вместе с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Дуэт выступал с 2006-го по 2017 годы. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап и Настя Каменских поженились.