"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви

Украинская певица NK (Настя Каменских) заявила, что ее испаноязычный альбом Eclectica получился успешным благодаря тому, что над ним работал ее супруг – певец и продюсер Потап (Алексеем Потапенко).

Украинская певица NK (Настя Каменских) 25 сентября в Instagram заявила, что во многом обязана своим успехом супругу – певцу и продюсеру Потапу (Алексею Потапенко).

"Я благодарна тебе за каждый поцелуй, за каждое сладкое объятие и влюбленный взгляд! Спасибо, что ценишь, понимаешь и всегда рядом. Какое счастье – быть частью друг друга и иметь возможность создавать вместе! Мой новый и первый испаноязычный альбом Eclectica – шедевр, так как к нему приложил руку ты, мой гений!" – написала певица.

Артистка отметила, что ее супруг вложил в ее новые песни душу.

"Знаю, что сила в нас и вместе мы покорим вселенную", – заявила она.

"До слез", – отреагировали на публикацию поклонники.

Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

В ноябре 2017 года Настя Каменских под псевдонимом NK выпустила дебютный сольный клип "Это моя ночь".

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

18 сентября певица презентовала испаноязычный альбом Eclectica. Он стал третьим в сольной карьере артистки.