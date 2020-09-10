"Оделась наконец-то", "Так лучше, чем совсем раздетой". Каменских примерила платье-сетку

По мнению подписчиков украинской певицы NK (Насти Каменских), она выбрала удачный образ.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото в леопардовом белье и платье-сетке.

"Первая половина сентября чувствуется как продолжение лета", – написала она

Подписчики прокомментировали фото.

"О, оделась наконец-то", – написала dubizc.

"Вот так лучше, чем слишком раздетой", – заявила natali_shevcova12.

"Самая красивая женщина мира", – отметила plotnikova1542.

Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.