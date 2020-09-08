"Какая ты вся гладенькая!!!". Каменских для фото подтянула плавки вверх

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото в белом раздельном купальнике. Она позировала, подтянув плавки высоко вверх.
"Наслаждаясь теплом начала сентября", – написала она.
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Enjoying the early September warmth * * #nk #september #warmweather
Подписчики прокомментировали снимок.
"Какая ты вся гладенькая!!!" – отметил kondakov.aleksandr.
"Супер самка", – написал vlad.0.5.6.
Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.