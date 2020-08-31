"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) проводит время в Турции со своей женой, певицей NK (Настей Каменских).

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) поделился в Instagram снимками со своей женой, певицей NK (Настей Каменских).

"Полтора дня отпуска в Турции с Настей Каменских", – написал он.

Подписчики прокомментировали пост.

"Какие счастливые, аж светитесь", – написала dashafedorenkoflorist.

"Сладкая парочка", – отметила bujorkaterinka.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также Потап продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее он был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.