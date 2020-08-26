"Аж свежим воздухом потянуло". Каменских показала, как встречает рассвет

Украинская певица NK (Настя Каменских) поделилась снимком в спортивной форме.

Каменских: В августе запах утра, природа и ее краски – волшебные Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) показала, как встречает рассвет на природе. Она позировала в спортивной форме, подняв руки вверх.

"Проснуться рано утром и выйти встречать еще летний и еще теплый рассвет. В августе запах утра, природа и ее краски – волшебные", – написала она.



"Аж свежим воздухом потянуло", – отметила подписчица anastasia_artnika.

Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.