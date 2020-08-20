"Кривляния... Жесть", "Ведет себя, как ребенок... противно". Каменских раскритиковали подписчики

Украинская певица NK (Настя Каменских) в джинсовом топе и мини-юбке станцевала перед камерой. Видео она разместила в Instagram.
"В восьми из десяти случаев движение телом – лучший способ поднять настроение", – написала она.
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In 8 * 10 cases, moving your body is the best way to cheer up * * #cheerup #dancing #tiktok
Подписчики певицы раскритиковали ролик.
"Отписываюсь... Девочка красивая... Но кривляния... Жесть..." – написала verxoturowa.tat.
"Ну ведет себя, как ребенок, как противно смотреть постоянно", – заявила homa_inna.
Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.