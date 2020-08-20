Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2020
 
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"Кривляния... Жесть", "Ведет себя, как ребенок... противно". Каменских раскритиковали подписчики

Танец украинской певицы NK (Насти Каменских) перед камерой оценили ее фолловеры.

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Каменских: В восьми из десяти случаев движение телом лучший способ поднять настроение
Каменских: В восьми из десяти случаев движение телом – лучший способ поднять настроение
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) в джинсовом топе и мини-юбке станцевала перед камерой. Видео она разместила в Instagram.

"В восьми из десяти случаев движение телом – лучший способ поднять настроение", – написала она.

Подписчики певицы раскритиковали ролик.

"Отписываюсь... Девочка красивая... Но кривляния... Жесть..." – написала verxoturowa.tat.

"Ну ведет себя, как ребенок, как противно смотреть постоянно", – заявила homa_inna.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.

Теги: Настя Каменских, певица, певица NK, танец
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