"Он не любит этого слова". Каменских назвала Потапа так, как ему не нравится

Украинская певица Настя Каменских раскрыла качества своего мужа и продюсера, Потапа (Алексея Потапенко).

Каменских о Потапе: С ним я всегда чувствую себя, как за каменной стеной Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) предложила подписчикам в Instagram рассказать о лучших качествах их возлюбленных и перечислила положительные стороны своего супруга, рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко).

"Поиграем? Опишите вашего любимого человека пятью – семью качествами. Если у вас еще нет его, опишите, какого бы вы хотели видеть рядом с собой, загадайте его, и я верю, что вы обязательно встретите его! Начну с себя и моего [возлюбленного]. Мой Лешка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хоть он не любит этого слова) – гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя, как за каменной стеной", – написала она.

Настя Каменских и Потап выступали как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 годы. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK.