Потап прокомментировал отношения с экс-супругой

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой назвал свои оба брака удачными.
Он рассказал, что их отношения с первой супругой – продюсером Ириной Горовой начались с дружбы, которая превратилась в сильную страсть.
"Мы давай дружить-дружить, потом – любовь-любовь. И все – пошел я как-то так с ней по жизни", – описал историю знакомства с Горовой артист.
Потап отметил, что после расставания им удалось сохранить дружеские отношения.
"Мы с Горовой – два очень крепких орешка. Мы ничего не вынесли наружу, мы все сохранили внутри и дошли до того, что мы с ней друзья, приятели, партнеры. У нас с ней огромный бизнес", – заявил он.
Горовая и Потапенко зарегистрировали отношения в 1999 году. В браке с музыкантом Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе. 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.