Потап прокомментировал отношения с экс-супругой

Рэпер Алексей Потапенко (Потап) назвал себя и свою бывшую жену – продюсера Ирину Горовую "крепкими орешками", которым во время развода удалось избежать публичности.

Потап: Мы с Горовой ничего не вынесли наружу Фото: realpotap / Instagram

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой назвал свои оба брака удачными.

Он рассказал, что их отношения с первой супругой – продюсером Ириной Горовой начались с дружбы, которая превратилась в сильную страсть.

"Мы давай дружить-дружить, потом – любовь-любовь. И все – пошел я как-то так с ней по жизни", – описал историю знакомства с Горовой артист.

Потап отметил, что после расставания им удалось сохранить дружеские отношения.

"Мы с Горовой – два очень крепких орешка. Мы ничего не вынесли наружу, мы все сохранили внутри и дошли до того, что мы с ней друзья, приятели, партнеры. У нас с ней огромный бизнес", – заявил он.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Горовая и Потапенко зарегистрировали отношения в 1999 году. В браке с музыкантом Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе. 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.