Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2020
 
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"Бамц! Заслуженный артист". Потап рассказал о своей дерзкой мечте родом из детства

Продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) с детства мечтал, чтобы музыкальные достижения в хип-хопе были отмечены государственной наградой.

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Потап: Никто из вас не знает, что у меня была такая дерзкая мечта
Потап: Никто из вас не знает, что у меня была такая дерзкая мечта
Фото: realpotap / Instagram

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен вместе с президентом Украины Владимир Зеленским.

Фото было сделано во время вручения артисту награды, связанной с присвоением звания "Заслуженный артист Украины".

"Меня много спрашивают: "Зачем это тебе, разве ты не народный любимец, разве ты не зарабатываешь? Ты же автор суперхитов, ты продюсер лучших проектов!" Но никто из вас не знает, что у меня была такая детская дерзкая мечта – чтобы когда-нибудь артиста хип-хоп-жанра отметили государственной наградой!" – признался Потапенко.

По словам музыканта, мечта сбылась в тот момент, когда он о ней уже почти забыл.

"Бамц! Заслуженный артист", – резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Алексею Потапенко звание "Заслуженный артист Украины" ко Дню Конституции, который отмечается в стране 28 июня.

Поздравляя мужа с присвоением звания, жена музыканта – певица Настя Каменских в Instagram заявила, что он заслуживает этого как никто другой.

В свою очередь, актриса Римма Зюбина заявила, что считает присвоение званий "Заслуженный артист" и "Народный артист" деятелям украинской культуры и шоу-бизнеса пережитком советского прошлого.

Теги: Украина, День Конституции, Владимир Зеленский, президент, Потап, награда, Алексей Потапенко
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