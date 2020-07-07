"Бамц! Заслуженный артист". Потап рассказал о своей дерзкой мечте родом из детства

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен вместе с президентом Украины Владимир Зеленским.
Фото было сделано во время вручения артисту награды, связанной с присвоением звания "Заслуженный артист Украины".
"Меня много спрашивают: "Зачем это тебе, разве ты не народный любимец, разве ты не зарабатываешь? Ты же автор суперхитов, ты продюсер лучших проектов!" Но никто из вас не знает, что у меня была такая детская дерзкая мечта – чтобы когда-нибудь артиста хип-хоп-жанра отметили государственной наградой!" – признался Потапенко.
По словам музыканта, мечта сбылась в тот момент, когда он о ней уже почти забыл.
"Бамц! Заслуженный артист", – резюмировал он.
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Мене багато питають,навіщо це тобі ,хіба ти не народний улюбленець ,хіба ти не заробляєш , ти ж автор супер хітів, ти ж продюсер найкращих проектів? ... але ж ніхто з вас не знає , що у мене була така дитяча зухвала мрія, щоби коли не будь артиста хіп-хоп жанру нагородили державною відзнакою! І ось коли я майже забув про це - бамц! Заслужений Артист України! HIPHOP A WAY OF LIFE!!! @zelenskiy_official #птп
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Алексею Потапенко звание "Заслуженный артист Украины" ко Дню Конституции, который отмечается в стране 28 июня.
Поздравляя мужа с присвоением звания, жена музыканта – певица Настя Каменских в Instagram заявила, что он заслуживает этого как никто другой.
В свою очередь, актриса Римма Зюбина заявила, что считает присвоение званий "Заслуженный артист" и "Народный артист" деятелям украинской культуры и шоу-бизнеса пережитком советского прошлого.