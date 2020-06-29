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29 июня, 2020
 
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"Заслуживаешь как никто". Каменских высказалась о присвоении Зеленским Потапу звания "Заслуженного артиста". Потап ответил жене

Украинская певица Настя Каменских поздравила в микроблоге мужа, продюсера и музыканта Алексея Потапенко (Потапа) с присвоением ему президентом Украины Владимиром Зеленским государственного звания.

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Каменских: Моего гения наградили званием "Заслуженный артист Украины"!
Каменских: Моего гения наградили званием "Заслуженный артист Украины"! 
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram фото, на котором обнимает своего мужа, музыканта, певца и продюсера, позируя вместе с ним. 

"А моего гения сегодня наградили званием "Заслуженный артист Украины"! Поздравляю тебя, мое солнышко! Ты заслуживаешь как никто", – написала она 27 июня.

"Я люблю тебя", – ответил жене Потап.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении совместной творческой деятельности. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Звание "Заслуженного артиста" было присвоено Потапу президентом Украины Владимиром Зеленским указом ко Дню Конституции.

Теги: Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко
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