Бульвар Шоубиз
 
25 июня, 2020
 
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Каменских показала идеальное утро с Потапом

Певица Настя Каменских показала и рассказала, с чего начинается ее идеальный день.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Точно знаю, что день будет классным
Каменских: Точно знаю, что день будет классным
Фото: kamenskux / Instagram

Певица Настя Каменских разместила в Instagram фото, на котором позирует вместе с мужем Алексеем Потапенко и домашней любимицей, французской болонкой породы бишон фризе по кличке Мими. 

"Проводить утро вместе и с улыбкой – то, что заряжает энергией и настроением на весь день! Точно знаю, что день будет классным", – подписала снимок артистка.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении совместной творческой деятельности. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Алексей Потапенко
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