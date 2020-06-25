Каменских показала идеальное утро с Потапом

Певица Настя Каменских показала и рассказала, с чего начинается ее идеальный день.

Каменских: Точно знаю, что день будет классным Фото: kamenskux / Instagram

Певица Настя Каменских разместила в Instagram фото, на котором позирует вместе с мужем Алексеем Потапенко и домашней любимицей, французской болонкой породы бишон фризе по кличке Мими.

"Проводить утро вместе и с улыбкой – то, что заряжает энергией и настроением на весь день! Точно знаю, что день будет классным", – подписала снимок артистка.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении совместной творческой деятельности. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.