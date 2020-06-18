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18 июня, 2020
 
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"Дикая кошка". Каменских показала, как выглядит дома вечером

Украинская певица Настя Каменских поделилась домашней фотосессией.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских попросила оценить ее фотографии
Каменских попросила оценить ее фотографии
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена дома в джинсовых шортах и футболке.

"Настроение: дикая кошка. Какая фотка больше нравится? 1 или 2?" – спросила она и отметила пост хештегом "вечернее настроение"..

Подписчики отметили, что обе фотографии хороши.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, певица NK
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