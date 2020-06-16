"А что с рукой?". Подписчики Каменских заметили странность на ее снимке

Украинская певица Настя Каменских поделилась прогулочной фотографией.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, на котором запечатлена на улице за рулем велосипеда. Она стоит, подняв одну руку вверх.

"Активное утро – мое любимое утро", – написала певица.

"Рука такая длинная", – отметила iuliiaiankauskas4531.

"А что с рукой?" – спросила nasta_majko.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.