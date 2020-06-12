"Настя, какая ты! Супер! Какое у тебя тело!". NK снялась в купальнике

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, для которого позировала в белом раздельном купальнике.

"На улице становится жарко", – написала она.

"Настя, какая ты! Супер! Какое у тебя тело!" – прокомментировал 9059820900m.

"Какой пресс после карантина. А многие безнадежно заплыли", – написала women.fm

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.