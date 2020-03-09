Каменских снялась для мужского журнала XXL

Украинская певица Настя Каменских (NK) примерила несколько разных образов для мужского издания XXL.

Каменских: Весна – это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram подборку снимков, сделанных для мужского журнала XXL.

"Весна – это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений", – написала она.

С 2018 года Настя Каменских выступает под именем NK.

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солисткой которого была Каменских, сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".