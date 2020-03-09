Каменских снялась для мужского журнала XXL

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram подборку снимков, сделанных для мужского журнала XXL.
"Весна – это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений", – написала она.
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Мне кажется, или на улице недостаточно жарко? * Какой образ из горячей фотосессии для журнала @xxl_ukraine вам нравится больше? * Пиши в комментарии *
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New cover * Весна - это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений ♥ * * MUA: @mariia_samharadze HAIR: @beauty_lab_ny STYLE: @andreyyanko Management NICE2CU: @ilona_ku @upintothesky @pashkevych @ann_mhy @kv.anna #nk #new #cover #xxl
С 2018 года Настя Каменских выступает под именем NK.
В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солисткой которого была Каменских, сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".