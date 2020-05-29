"Все смотрят не на лицо, а на белый налив". В Instagram обсуждают новое фото Каменских

Украинская певица Настя Каменских поделилась снимком в декольтированном топе.

Каменских: И не забывай улыбаться Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, для которого позировала, прогнувшись вперед. Для фото певица надела декольтированный топ.

"И не забывай улыбаться", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Y acuérdate de sonreír * Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 28 Май 2020 в 8:58 PDT

"Все смотрят не на лицо, а на белый налив. Куда смотрит Потап? Настю украдут, и что потом он будет делать?" – написала inna__kharsun.

"Зажигательная красавица. Очень красивая, не грубая, и одновременно брутальная, Потапу повезло", – отметил chotkiydashyk.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.