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29 мая, 2020
 
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"Все смотрят не на лицо, а на белый налив". В Instagram обсуждают новое фото Каменских

Украинская певица Настя Каменских поделилась снимком в декольтированном топе.

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Каменских: И не забывай улыбаться
Каменских: И не забывай улыбаться
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, для которого позировала, прогнувшись вперед. Для фото певица надела декольтированный топ.

"И не забывай улыбаться", – написала она.

"Все смотрят не на лицо, а на белый налив. Куда смотрит Потап? Настю украдут, и что потом он будет делать?" – написала inna__kharsun.

"Зажигательная красавица. Очень красивая, не грубая, и одновременно брутальная, Потапу повезло", – отметил chotkiydashyk.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Теги: Настя Каменских
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