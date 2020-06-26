  "Никто так не троллит Настю, как муж". Потап с хоботом исполнил песню Каменских о слоне

Украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко (Потап) обнародовал в социальных сетях ироничный ролик, спародировав манеру исполнения песен своей жены, певицы Насти Каменских.

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram разместил шуточный ролик, в котором предстал в образе человека с хоботом вместо носа.

"Un elefante, muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante", – напел он слова из песни, которую исполняет его жена Настя Каменских под псевдонимом NK.

"Никто так не троллит Настю, как родной муж", – отреагировали на видеошутку фолловеры Потапа.

Каменских также оценила юмор супруга, оставив под видео комментарий в виде смайлов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #elefante #NK @kamenskux uuuuu Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 25 Июн 2020 в 8:27 PDT

ВИДЕО

Видео: NKofficial / YouTube

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении совместной творческой деятельности. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.