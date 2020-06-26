  "Никто так не троллит Настю, как муж". Потап с хоботом исполнил песню Каменских о слоне

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram разместил шуточный ролик, в котором предстал в образе человека с хоботом вместо носа.
"Un elefante, muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante", – напел он слова из песни, которую исполняет его жена Настя Каменских под псевдонимом NK.
"Никто так не троллит Настю, как родной муж", – отреагировали на видеошутку фолловеры Потапа.
Каменских также оценила юмор супруга, оставив под видео комментарий в виде смайлов.
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Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении совместной творческой деятельности. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.