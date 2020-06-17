"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду

Украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко (Потап) рассказал, что его 11-летний сын Андрей от бывшей супруги, продюсера Ирины Горовой гостит у деда.

Потап стал отцом осенью 2008 года Фото: realpotap / Instagram

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram разместил фото 11-летнего сына Андрея, сидящего за обеденным столом.

По словам Потапенко, он привез сына в гости к деду.

"У деда дома на кухне так хорошо", – подписал он снимок, видоизменив слова песни, которую исполнял в дуэте с Настей Каменских.

"Еда, как у нормальных людей", – заметили фолловеры.

Потапенко зарегистрировал отношения с продюсером Ириной Горовой в 1999 году. Осенью 2008 года Горовая родила ему сына Андрея. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе.

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.