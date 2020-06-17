"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram разместил фото 11-летнего сына Андрея, сидящего за обеденным столом.
По словам Потапенко, он привез сына в гости к деду.
"У деда дома на кухне так хорошо", – подписал он снимок, видоизменив слова песни, которую исполнял в дуэте с Настей Каменских.
"Еда, как у нормальных людей", – заметили фолловеры.
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Потапенко зарегистрировал отношения с продюсером Ириной Горовой в 1999 году. Осенью 2008 года Горовая родила ему сына Андрея. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе.
23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.