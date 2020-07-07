Мирзоян показал, как выглядит награда за звание "Заслуженного артиста Украины"

Украинский певец Арсен Мирзоян признался, что благодарен за присвоение ему звания "Заслуженный артист Украины".

Украинский певец Арсен Мирзоян на своей странице разместил фото, на котором запечатлены его диплом и награда за звание "Заслуженного артиста Украины", которого он был удостоен накануне Дня Конституции.

"Держу фасон, благодарю", – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тримаю фасон! Дякую! #арсенмірзоян #thanks #ukraine Публикация от Am (@arsen_mirzoian) 7 Июл 2020 в 3:55 PDT

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Арсену Мирзояну звание "Заслуженный артист Украины" ко Дню Конституции, который отмечается в стране 28 июня.

Комментируя передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1" присвоение звания "Заслуженного артиста" ее мужу, певица Тоня Матвиенко отметила, что документы для оформления мог подать кто-то из его друзей.

"Арсен часто ездит в АТО, думаю, для него кто-то постарался и сделал такой сюрприз", – считает певица.

В свою очередь актриса Римма Зюбина заявила, что считает присвоение званий "Заслуженный артист" и "Народный артист" деятелям украинской культуры и шоу-бизнеса пережитком советского прошлого.