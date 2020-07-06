  Тоня Матвиенко: Если пенсия будет хорошая, я бы хотела иметь звание

Украинская певица Тоня Матвиенко прокомментировала присвоение ее мужу, музыканту Арсену Мирзояну звания "Заслуженный артист Украины".

Матвиенко считает, что инициатором присвоения ее мужу звания "Заслуженного артиста" является кто-то из его друзей Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко хотела бы получить звание "Заслуженной артистки Украины". Об этом она рассказала в интервью передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".

Комментируя присвоение звания "Заслуженного артиста" ее мужу, музыканту Арсену Мирзояну, Матвиенко отметила, что документы для оформления мог подать кто-то из его друзей.

"Арсен часто ездит в АТО, думаю, для него кто-то постарался и сделал такой сюрприз", – считает певица.

Матвиенко подчеркнула, что, по словам ее матери, народной артистки Украины Нины Матвиенко, звание позволяет получать "хорошую пенсию".

"Не знаю, что оно дает, но как говорит мама, будет хорошая пенсия. Если пенсия будет хорошая, я бы хотела иметь звание", – подчеркнула певица.

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Видео: Світське життя / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Арсену Мирзояну звание "Заслуженный артист Украины" ко Дню Конституции, который отмечается в стране 28 июня.