"Как девушка, с распущенными волосами". Нина Матвиенко пробежалась с внучкой по пляжу. Видео

Украинская певица Нина Матвиенко отдыхает вместе с дочерью Тоней и внучкой Ниной.

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась роликом, снятом на отдыхе в Коблево с мамой – 72-летней певицей Ниной Матвиенко и младшей дочерью – четырехлетней Ниной.

"Мама молодеет возле Нинусика", – написала Тоня Матвиенко.

В ролике Нина Матвиенко запечатлена в белом длинном платье и с распущенными волосами.

"Мама как девушка, с распущенными волосами", – написала oksanka_2308.

"Младшая задает бабуле темп! С внуками наши бабули молодеют!" – прокомментировала marina_kilenko_kantser.

Дочь Нина родилась у Матвиенко и Мирзояна 15 января 2016 года. Также у певицы есть 20-летняя дочь Ульяна от первого брака.

Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. С 1968 года, после окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки, являлась его солисткой. В 1979 году она получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".