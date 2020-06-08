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08 июня, 2020
 
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Невеста в мини, жених в рубашке с подвернутыми рукавами. Тоня Матвиенко опубликовала свадебное видео

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась воспоминаниями о свадьбе с украинским музыкантом Арсеном Мирзояном, за которого вышла замуж три года назад.

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Мирзоян и Матвиенко поженились в 2017 году
Мирзоян и Матвиенко поженились в 2017 году
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко обнародовала видео, сделанное три года назад в день регистрации брака с украинским музыкантом Арсеном Мирзояном. 

На видео невеста запечатлена в белом мини-платье с цветами вместо фаты в волосах, а жених – в дымчато-розовой рубашке свободного кроя с подвернутыми рукавами и брюках вишневого цвета. 

"Три года назад обменялись автографами. Моя душа уже не болит. Огонь горит!" – подписала видео Матвиенко. 

Тоня Матвиенко замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Дочь Нина родилась от этих отношений 15 января 2016 года.

Также у певицы есть 20-летняя дочь Ульяна от первого брака.

Теги: свадьба, Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян
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