Невеста в мини, жених в рубашке с подвернутыми рукавами. Тоня Матвиенко опубликовала свадебное видео

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась воспоминаниями о свадьбе с украинским музыкантом Арсеном Мирзояном, за которого вышла замуж три года назад.

Мирзоян и Матвиенко поженились в 2017 году Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко обнародовала видео, сделанное три года назад в день регистрации брака с украинским музыкантом Арсеном Мирзояном.

На видео невеста запечатлена в белом мини-платье с цветами вместо фаты в волосах, а жених – в дымчато-розовой рубашке свободного кроя с подвернутыми рукавами и брюках вишневого цвета.

"Три года назад обменялись автографами. Моя душа уже не болит. Огонь горит!" – подписала видео Матвиенко.

Тоня Матвиенко замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Дочь Нина родилась от этих отношений 15 января 2016 года.

Также у певицы есть 20-летняя дочь Ульяна от первого брака.