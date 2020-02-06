"Музико, грай". Тоня Матвиенко выпустила клип на хит 1990-х. Видео
Украинская певица Тоня Матвиенко на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Музико, грай". Это авторская интерпретация трека Тараса Петриненко. Идея авторского кавера на хит 1990-х годов у Матвиенко возникла во время гастролей в США, где она на одном из фестивалей познакомилась с самим автором композиции. Режиссер клипа – Дмитрий Манифест. В записи кавер-версии участвовал скрипач Василий Попадюк.
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