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"Музико, грай". Тоня Матвиенко выпустила клип на хит 1990-х. Видео

Украинская певица Тоня Матвиенко на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Музико, грай". Это авторская интерпретация трека Тараса Петриненко. Идея авторского кавера на хит 1990-х годов у Матвиенко возникла во время гастролей в США, где она на одном из фестивалей познакомилась с самим автором композиции. Режиссер клипа – Дмитрий Манифест. В записи кавер-версии участвовал скрипач Василий Попадюк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Матвиенко перепела "Музико, грай" после знакомства с Петриненко
Матвиенко перепела "Музико, грай" после знакомства с Петриненко
Скриншот: Tonya Matvienko / YouTube
видео

Видео: Tonya Matvienko / YouTube
Теги: видео, клип, Тоня Матвиенко, кавер, Василий Попадюк, Тарас Петриненко
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