Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских

По словам продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), они с певицей Настей Каменских сыграли четыре свадьбы – одну на сцене, вторую в клипе, третью в Лос-Анджелесе, а четвертую – в Киеве.

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) на своей странице в Instagram разместил коллаж из свадебных снимков, на которых он запечатлен с женой, певицей Настей Каменских, в разные периоды их жизни.

По словам музыканта, они с женой сыграли четыре свадьбы. Потап подчеркнул, что в будущем их будет больше.

"Наши с Каменских свадьбы: сценическая, лас-вегасская, киевская, клиповая. Это только начало", – подписал он публикацию.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении совместной творческой деятельности. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.