"Котики". Каменских показала поцелуй с Потапом

Украинская певица Настя Каменских рассказала, как часто целует мужа, продюсера и музыканта Алексея Потапенко (Потапа).

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram фото, на котором целует своего мужа, музыканта, певца и продюсера Алексея Потапенко (Потапа).

"Сегодня один из самых романтичных дней в году – День поцелуев. Когда-то прочитала, что нужно целовать близких минимум пять раз в день! Хотя обычно я перевыполняю план. Надеюсь, вы тоже. Обязательно поцелуйте перед сном тех, кого любите. Спокойной ночи", – написала она вечером 6 июля.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Котики", – написали фаны со страницы potap_and_kamenskux.

"Почему такие сладкие?" – спросила gulia_gulia__.

Всемирный день поцелуя – это неофициальный международный праздник, который отмечают в мире ежегодно 6 июля.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении совместной творческой деятельности. 23 мая 2019 года Потап и Каменских сыграли свадьбу в Киеве.

Каменских призналась, что у них с Потапом было две свадьбы. Она обнародовала фото церемонии, которую они провели в Лас-Вегасе в 2017 году. "Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас – в моем стиле – большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки – яркая, оригинальная, спонтанная и очень романтичная – свадьба-сюрприз в Вегасе", – рассказала певица.