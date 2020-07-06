"Походка кошки, грация картошки". Каменских в платье оказалась в бассейне. Видео

Украинская певица Настя Каменских сняла юмористический ролик и предложила придумать описание к нему.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram ролик, в котором, стоя у бассейна, бросила в воду полотенце и сделала шаг, пытаясь пройти по воде.

"Придумайте описание к этому видео", – попросила она.

"Когда входишь во взрослую жизнь", – написала quaswexmax.

"Походка кошки, грация картошки", – прокомментировала d.artelemeichuk.

"Это видео я назову так: "Проверка на трезвость", – заявила korabelkatia.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.