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02 июля, 2020
 
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"Показалось, что Настя обнаженная", "Русалочка". Каменских показала, как плавает под водой

Украинская певица Настя Каменских поделилась снимком, сделанным во время отдыха.

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Каменских: Водное уединение
Каменских: Водное уединение
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена во время плавания под водой. На фото видно, что певица в черных плавках.

"Водное уединение", – написала она.

Подписчики прокомментировали фото.

"Сначала мне показалось, что Настя обнаженная, а потом присмотрелась, и...", – прокомментировала jana_morandi.

"Обнаженной было бы очень даже красиво! Может, некоторые сочли бы пошлым, но те, кто понимают красоту естественную, так не подумали бы", – ответила ей roshka.29.

"Русалочка", – написала natali6_8.

Настя Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Теги: плавание, Настя Каменских, отдых, певица NK
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